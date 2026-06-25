USGS: землетрясение в Венесуэле может привести к многочисленным жертвам

Землетрясение в Венесуэле может привести к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям, объявлен красный уровень тревоги.
Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
«Красный уровень тревоги по числу погибших и экономическому ущербу», — указано в публикации.
Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.
В районе Сан-Бернардино в Каракасе обрушилось жилое здание, из-под завалов извлечены тела погибших и раненые.
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