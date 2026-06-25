Ранее Запад на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма делал шокирующие заявления в ее защиту. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев уточнил, что некоторые западные политики считают идеологию нацизма реализацией права на свободу выражения мнений.