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Дарчиев: лучшие сыны и дочери России противостоят проявлениям нацизма в ЕС

Посол Дарчиев напомнил о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

Современным проявлениям нацизма в Европе противостоят граждане России. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев на мероприятии в посольстве.

«Сегодня лучшие сыны и дочери России противостоят современным последователям нацизма, который прорастает ядовитыми всходами в современной Европе», — сказал дипломат.

Дарчиев напомнил о событиях Великой Отечественной войны. По его словам, советские люди сыграли ключевую роль в разгроме нацистских войск, проявив исключительное мужество и самопожертвование.

Ранее Запад на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма делал шокирующие заявления в ее защиту. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев уточнил, что некоторые западные политики считают идеологию нацизма реализацией права на свободу выражения мнений.

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