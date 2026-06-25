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Санкции Запада не снижают интереса к сотрудничеству с Россией, заявил посол

Посол Трофимов: санкции не снижают интереса партнеров к сотрудничеству с Россией.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 25 июн — РИА Новости. Санкции, вводимые странами Запада против партнеров России, не снижают интереса к сотрудничеству с Москвой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, курирующий вопросы взаимодействия подсанкционных стран, Александр Трофимов.

«У нас партнеров много во всех регионах мира. В Евразии: в разных регионах Азии, на Ближнем Востоке. Разумеется, санкции, которые вводятся против наших партнеров, оказывают влияние, но это влияние не снижает интереса (к сотрудничеству — ред.)», — сказал агентству посол на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

Собеседник агентства подчеркнул, что даже в условиях санкций всегда можно найти механизмы взаимодействия.

«Именно для этого работают наши службы. МИД ведет большую работу на уровне регионов для того, чтобы это сотрудничество было, назовем его “беспроблемным”, взаимовыгодным», — указал он.

В рамках такого сотрудничества налаживаются новые логистические каналы, предпринимаются усилия для расчета в национальных валютах, добавил он. Запад санкциями пытался исключить Россию из созданной им системы, однако у РФ есть партнеры по всему миру: от Никарагуа до Китая, заключил Трофимов.

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