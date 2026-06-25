Санкции Запада не снижают интереса к сотрудничеству с Россией, заявил посол

«У нас партнеров много во всех регионах мира. В Евразии: в разных регионах Азии, на Ближнем Востоке. Разумеется, санкции, которые вводятся против наших партнеров, оказывают влияние, но это влияние не снижает интереса (к сотрудничеству — ред.)», — сказал агентству посол на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».