Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

USGS: возможный ущерб Венесуэле от землетрясения может составить до 20% ВВП

Геологическая служба США (USGS) оценила вероятные экономические потери Венесуэлы от землетрясения в диапазоне от 2 до 20% ВВП.

Геологическая служба США (USGS) оценила вероятные экономические потери Венесуэлы от землетрясения в диапазоне от 2 до 20% ВВП.

«Предполагаемый экономический ущерб составляет от 2 до 20% ВВП Венесуэлы», — говорится в сообщении.

При этом сейсмологи уточняют, что вероятность этого прогноза составляет 39%.

Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

В районе Сан-Бернардино в Каракасе обрушилось жилое здание, из-под завалов извлечены тела погибших и раненые.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше