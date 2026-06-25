USGS: возможный ущерб Венесуэле от землетрясения может составить до 20% ВВП

«Предполагаемый экономический ущерб составляет от 2 до 20% ВВП Венесуэлы», — говорится в сообщении.
При этом сейсмологи уточняют, что вероятность этого прогноза составляет 39%.
Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.
В районе Сан-Бернардино в Каракасе обрушилось жилое здание, из-под завалов извлечены тела погибших и раненые.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше