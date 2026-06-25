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В США ответили на обвинения Ирана в задержке вылета команды на матч с Египтом на ЧМ-2026

Представитель рабочей группы Белого дома по организации чемпионата мира прокомментировал обвинения со стороны Федерации футбола Ирана.

Представитель рабочей группы Белого дома по организации чемпионата мира прокомментировал обвинения со стороны Федерации футбола Ирана.

Несколько часов назад Федерация футбола Ирана заявила, что национальная команда в третий раз столкнулась с задержками при поездке в США из-за действий принимающей стороны.

В заявлении отмечается, что игроки прибыли в аэропорт, однако вмешательство властей, связанное с тренером Саидом Альхои и нападающим Мехди Тареми, привело к задержке вылета.

«Всё шло по графику, и Иран даже прибыл на несколько минут раньше запланированного времени», — приводит слова представителя Белого дома The Telegraph.

Матч между сборными Ирана и Египта состоится 27 июня.

Ранее сообщалось, что сборной Ирана разрешили въехать в США за два дня до матча с Египтом.

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