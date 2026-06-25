В США ответили на обвинения Ирана в задержке вылета команды на матч с Египтом на ЧМ-2026

Представитель рабочей группы Белого дома по организации чемпионата мира прокомментировал обвинения со стороны Федерации футбола Ирана.
Несколько часов назад Федерация футбола Ирана заявила, что национальная команда в третий раз столкнулась с задержками при поездке в США из-за действий принимающей стороны.
В заявлении отмечается, что игроки прибыли в аэропорт, однако вмешательство властей, связанное с тренером Саидом Альхои и нападающим Мехди Тареми, привело к задержке вылета.
«Всё шло по графику, и Иран даже прибыл на несколько минут раньше запланированного времени», — приводит слова представителя Белого дома The Telegraph.
Матч между сборными Ирана и Египта состоится 27 июня.
Ранее сообщалось, что сборной Ирана разрешили въехать в США за два дня до матча с Египтом.