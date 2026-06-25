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Пентагон заплатит почти миллиард долларов за улучшение самолета судного дня

Пентагон потратит 984 миллиаона долларов на модернизацию самолета судного дня.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Министерство войны США заключило контракт объемом 984 миллиона долларов на модернизацию и обслуживание самолета судного дня Е-4 В.

«Компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в 984 миллиона долларов на техническое обслуживание и модернизацию E-4B», — указано в заявлении.

Ожидается, что работы пройдут до 24 июня 2037 года.

Ранее в этом месяце РИА Новости выяснило, что ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета судного дня E-4C, который заменит устаревающий E-4B.

Как и все подобные аппараты, новая разработка будет защищена от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту президент США, министр войны и другие ключевые должностные лица страны смогут руководить войсками в случае уничтожения наземных штабов.

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