Трамп заявил, что поедет на саммит НАТО лишь из уважения к Эрдогану

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп обозначил, что не стал бы принимать участие в данном мероприятии ради большинства других руководителей.
Президент США также уточнил, что в ходе недавней беседы с турецким лидером Эрдоган обратился к нему с просьбой лично присутствовать на саммите НАТО.
«Я бы не поехал ради большинства людей, но он позвал меня… Я поеду из уважения к президенту», — отметил Трамп.
Также в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер заявил, что альянс очень подвел Соединенные Штаты.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше