Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что поедет на саммит НАТО лишь из уважения к Эрдогану

Трамп заявил, что его визит на предстоящий саммит НАТО обусловлен исключительно уважением к Эрдогану.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его визит на предстоящий саммит НАТО в Анкаре обусловлен исключительно уважением к президенту Турции Тайипу Эрдогану.

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп обозначил, что не стал бы принимать участие в данном мероприятии ради большинства других руководителей.

Президент США также уточнил, что в ходе недавней беседы с турецким лидером Эрдоган обратился к нему с просьбой лично присутствовать на саммите НАТО.

«Я бы не поехал ради большинства людей, но он позвал меня… Я поеду из уважения к президенту», — отметил Трамп.

Также в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер заявил, что альянс очень подвел Соединенные Штаты.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше