Пенсионера в Приморье отправили в колонию за попытку убить соседа

По версии следствия, в апреле 2026 года в селе Авангард между подсудимым и его 40-летним соседом произошел конфликт из-за поврежденных цветов на клумбе. Мужчина выстрелил из самодельного огнестрельного оружия в грудь потерпевшему, и полагая, что тот скончался, скрылся, а оружие и боеприпасы закопал на приусадебном участке родственников.