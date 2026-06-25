Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана обвинил НАТО в соучастии в агрессии против страны

Багаи: НАТО, поддерживая войну против Ирана, грубо нарушает международное право.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов Устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

«НАТО активно соучаствует в противоправной агрессивной войне, развязанной против суверенного государства — члена ООН, что является грубейшим нарушением императивных норм международного права и устава ООН», — написал Багаи на своей странице в соцсети X.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше