МИД Ирана обвинил НАТО в соучастии в агрессии против страны

«НАТО активно соучаствует в противоправной агрессивной войне, развязанной против суверенного государства — члена ООН, что является грубейшим нарушением императивных норм международного права и устава ООН», — написал Багаи на своей странице в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта.
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