Глава МВД Венесуэлы сообщил об обрушении зданий в результате землетрясения

МЕХИКО, 25 июн — РИА Новости. Несколько зданий, домов и жилых построек обрушились в Венесуэле в результате сильного землетрясения, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира страны Диосдадо Кабельо.
«У нас есть очень тревожные ситуации. Рухнули здания, дома и жилые постройки», — сказал Кабельо в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión (VTV).
По его словам, наиболее сильно подземные толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, а также в Каракасе и Ла-Гуайре. Наиболее сложная ситуация складывается в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира в Каракасе, которые считаются сейсмоопасными зонами столицы.
«Мы уже занимаемся этим вместе со всеми службами безопасности и реагирования, гражданской обороной, добровольцами, пожарными и полицией. Все развернуты», — сказал министр.
По его словам, жители массово вышли на улицы после землетрясения.
«Наш народ вышел на улицы, чтобы обезопасить себя. Никто не должен оставаться внутри зданий, потому что такие события обычно сопровождаются повторными толчками», — подчеркнул Кабельо.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.