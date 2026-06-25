Тренер сборной Боснии и Герцеговины — о ЧМ-2026: мы не знали, что зайдём так далеко

«Мы хотели войти в историю, но не ожидали, что зайдём так далеко. Само собой, мы всегда стремимся показать максимум, и мы гордимся тем, чего уже достигли. Я получил множество сообщений от людей из Боснии — это прекрасно. Будет здорово отпраздновать это с болельщиками, когда мы вернёмся. Мы очень скоро осознаем произошедшее — но сейчас просто не хватает слов, чтобы описать, насколько я счастлив», — цитирует специалиста официальный сайт ФИФА.