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Тренер сборной Боснии и Герцеговины — о ЧМ-2026: мы не знали, что зайдём так далеко

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез подвёл итоги победы над командой Катара (3:1) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез подвёл итоги победы над командой Катара (3:1) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Напомним, единственная предыдущая победа сборной Боснии и Герцеговины на чемпионатах мира была зафиксирована на ЧМ-2014 в Бразилии, когда команда обыграла Иран (3:1). Тот матч также проходил в третьем туре группового этапа.

При этом успех уже не влиял на турнирные расклады: на старте турнира боснийцы уступили Аргентине (1:2) и Нигерии (0:1), потеряв шансы на выход в плей-офф.

«Мы хотели войти в историю, но не ожидали, что зайдём так далеко. Само собой, мы всегда стремимся показать максимум, и мы гордимся тем, чего уже достигли. Я получил множество сообщений от людей из Боснии — это прекрасно. Будет здорово отпраздновать это с болельщиками, когда мы вернёмся. Мы очень скоро осознаем произошедшее — но сейчас просто не хватает слов, чтобы описать, насколько я счастлив», — цитирует специалиста официальный сайт ФИФА.

Босния и Герцеговина, набрав четыре очка по итогам трёх матчей, занимает третье место в группе B и сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

Ранее в США ответили на обвинения Ирана в задержке вылета команды на матч с Египтом на ЧМ-2026.

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