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Власти Венесуэлы сообщили об обрушении зданий во время землетрясения

Во время землетрясения в Венесуэле обрушились жилые дома, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Точное число разрушенных зданий он не назвал.

Во время землетрясения в Венесуэле обрушились жилые дома, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Точное число разрушенных зданий он не назвал.

«У нас есть очень тревожные ситуации. Рухнули здания, дома и жилые постройки», — сказал глава МВД Венесуэлы в эфире телеканала VTV. Он также призвал жителей страны оставаться на улице из-за риска повторения подземных толчков.

Геологическая служба США присвоила красный уровень тревоги по числу погибших от землетрясения. Там считают, что подземные толчки могли привести к масштабным разрушениям. Экономический ущерб может составить от 2% до 20% ВВП, добавила служба.

В Венесуэле произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе.

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