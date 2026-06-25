Отказались от вскрытия и разбирательств: родные Ербаяна Мухтара прокомментировали его смерть

«Мы отказываемся от вскрытия, от всего этого. Мы хотим поскорее забрать его, потому что ребёнок Ербаян там лежит. Надо его домой привезти и готовиться к похоронам. Ничего не будем предпринимать. Мы хотим, чтобы Ербаян спокойно уже лежал. Чтобы его имя в органах не произносили. Всё! Уже человека нет! Аллах есть. Когда-нибудь вернётся бумерангом им всё это», — заявил Сафар Мустафин.