Отказались от вскрытия и разбирательств: родные Ербаяна Мухтара прокомментировали его смерть

Мама Ербаяна была в шоке и не могла поверить, что её сына, после стольких месяцев тяжёлого лечения, больше нет. Отец умершего рассказал, что состояние юноши ухудшилось около месяца назад.
«Он сильно заболел, в лёгких скопилась мокрота. Из-за этого он не мог нормально дышать, кислород не поступал в мозг, поэтому состояние сильно ухудшилось. 26 мая он экстренно попал в больницу. А вчера нам позвонили и сказали срочно приехать. Когда жена прибежала туда, ей сказали, что наш сын впал в кому», — рассказал Хамит Айтмагамбетов.
Дядя умершего заявил, что семья Ербаяна решила отказаться от вскрытия тела, так как они устали от бесконечных разбирательств произошедшего. По его словам, сейчас родные хотят, чтобы Ербаян покоился с миром.
«Мы отказываемся от вскрытия, от всего этого. Мы хотим поскорее забрать его, потому что ребёнок Ербаян там лежит. Надо его домой привезти и готовиться к похоронам. Ничего не будем предпринимать. Мы хотим, чтобы Ербаян спокойно уже лежал. Чтобы его имя в органах не произносили. Всё! Уже человека нет! Аллах есть. Когда-нибудь вернётся бумерангом им всё это», — заявил Сафар Мустафин.