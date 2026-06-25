Пленный из ВСУ: командование посылает на позиции солдат, не предупреждая о боях

«Когда мы двигались на наши позиции, на которые нас должны были завести, я по рации услышал, что где-то идет бой, спросил у проводника: “Сейчас, наверное, где-то уже жарко?”. Он мне и говорит: “Мы как раз туда и идем”. Мы где-то километр или чуть больше не дошли до позиций, когда узнали, что идет их штурм. Почему-то никаких предупреждений раньше мы не получили об этом», — рассказал украинский пленный.