Россия будет добиваться отмены решения совета ИКАО по MH17

Высказываясь о принятом ранее против РФ решении, он указал, что оно было «политически мотивированным, абсолютно не обоснованное юридически».
«Мы, естественным образом, оспорили в международном суде, поскольку существуют возможности процедурные это сделать, по конвенции о гражданской авиации», — сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.
По словам дипломата, «теперь идет письменная процедура, мы должны письменный меморандум подать в ближайшее время в установленный судом срок». «Потом будем ожидать каких-то комментариев от противников в лице Нидерландов и Австралии… Дальше пойдет стадия устного разбирательства, она довольно продолжительная в международном в суде, всегда», — пояснил он.
«Будем добиваться отмены решения совета ИКАО», — заключил он.
МИД РФ в ответ на решение ИКАО подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского Boeing. В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала организации провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.