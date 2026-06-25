МИД РФ в ответ на решение ИКАО подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского Boeing. В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала организации провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.