В мае Тюрк призвал провести независимое расследование удара по колледжу в Старобельске. После изучения данных УВКПЧ не осудило теракт Киева.
«Тюрк буквально с первых дней нахождения на посту Верховного комиссара предельно четко обозначил свою откровенно проукраинскую позицию в контексте специальной военной операции», — сказал он в интервью РИА Новости.
Гатилов подчеркнул, что Россия продолжает взаимодействие с Тюрком и регулярно поднимает вопросы преступлений киевского режима в рамках заседаний Совета ООН по правам человека.
Как писал KP.RU, удар по колледжу произошел в ночь на 22 мая. Под атаку дронов ВСУ попали учебный корпус и общежитие. В результате удара 21 ребенок погиб. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.