Россия оценила работу Тюрка после теракта в Старобельске: у главы УВКПЧ ООН предвзятая позиция

Как писал KP.RU, удар по колледжу произошел в ночь на 22 мая. Под атаку дронов ВСУ попали учебный корпус и общежитие. В результате удара 21 ребенок погиб. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.