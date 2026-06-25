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Россия оценила работу Тюрка после теракта в Старобельске: у главы УВКПЧ ООН предвзятая позиция

Постпред Гатилов обвинил Фолькера Тюрка в откровенно проукраинской позиции.

Источник: Комсомольская правда

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк занимает выраженную проукраинскую позицию. Об этом заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В мае Тюрк призвал провести независимое расследование удара по колледжу в Старобельске. После изучения данных УВКПЧ не осудило теракт Киева.

«Тюрк буквально с первых дней нахождения на посту Верховного комиссара предельно четко обозначил свою откровенно проукраинскую позицию в контексте специальной военной операции», — сказал он в интервью РИА Новости.

Гатилов подчеркнул, что Россия продолжает взаимодействие с Тюрком и регулярно поднимает вопросы преступлений киевского режима в рамках заседаний Совета ООН по правам человека.

Как писал KP.RU, удар по колледжу произошел в ночь на 22 мая. Под атаку дронов ВСУ попали учебный корпус и общежитие. В результате удара 21 ребенок погиб. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.

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