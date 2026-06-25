Новые Генконсулы Индии и Республики Корея приступили к работе во Владивостоке

Ранее этот пост занимал Сиддартх Гаурав, завершивший свою дипломатическую миссию на Дальнем Востоке после двух лет работы. Это стандартный срок для такой миссии. Приятный момент — во время работы во Владивостоке у дипломата родилась дочь.