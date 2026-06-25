Новые Генконсулы Индии и Республики Корея приступили к работе во Владивостоке

Новые генеральные консулы Индии и Республики Корея Шиварадж Сайбанна Манагири и Ли Тэрим приступили к работе во Владивостоке с 23 июня. Об этом 24 июня сообщило министерство международных и внешнеэкономических отношений Приморского края.
«Новый генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Шиварадж Сайбанна Манагири официально приступил к исполнению своих обязанностей с 23 июня 2026 года», — говорится в сообщении.
Консульский округ включает в себя следующие регионы: Республику Бурятия, Республику Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.
Ранее этот пост занимал Сиддартх Гаурав, завершивший свою дипломатическую миссию на Дальнем Востоке после двух лет работы. Это стандартный срок для такой миссии. Приятный момент — во время работы во Владивостоке у дипломата родилась дочь.
Отметим, что Россия является второй страной после Китая по поставкам в Индию, прежде всего за счёт энергоресурсов и продукции АПК. По информации министерства международных и внешнеэкономических связей Приморья, товарооборот региона с этой страной увеличился на 43,6%.
Новый генеральный консул Республики Корея во Владивостоке госпожа Ли Тэрим также официально приступила к исполнению своих обязанностей с 23 июня 2026 года.
Консульский округ включает в себя следующие регионы: Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, а также Чукотский автономный округ.
Ранее этот пост занимал господин Ха Бён Кю, завершивший дипмиссию после четырёх лет работы. Прежде он занимал различные должности в дипломатических и консульских представительствах Кореи на Филиппинах, в Великобритании, ФРГ, США. До декабря 2021 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Республике Уганда.