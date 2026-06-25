Офицер Юса: ВС РФ полторы недели блокировали выходы из Константиновки

ЛУГАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские штурмовые подразделения в момент закрепления на окраинах Константиновки Донецкой Народной Республики вынудили ВСУ отойти вглубь города. Блокировка всех выходов из города заняла около полутора недель, рассказал ТАСС заместитель командира 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Юса.
«Мы очень быстро отрезали их, буквально недели, наверное, полторы, мы охватили Константиновку в круг и заблокировали все отходы», — сказал он.
По информации офицера, пехота противника в Константиновке малочисленна, и украинские силы делают ставку на беспилотные летательные аппараты — ударные и разведывательные дроны. По его словам, противник круглосуточно пытался контролировать подходы к городу и передавал данные наземным подразделениям, но российская артиллерия и беспилотные системы эффективно подавляли эти попытки. В результате украинские войска начали отходить вглубь города. Российские подразделения закрепились на окраинах, что позволило им в дальнейшем легче перемещаться по городской застройке.