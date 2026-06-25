Три человека погибли при обрушении жилого дома в Каракасе из-за землетрясения

Три человека погибли и четверо ранены в результате обрушения жилого здания в столице Венесуэлы, вызванного мощным землетрясением.
Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Под завалами оказались люди, среди погибших — один ребёнок.
«Из-под завалов извлекли тела трёх человек, среди них один ребёнок. Также было четверо пострадавших», — сообщил источник.
Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.
В районе Сан-Бернардино в Каракасе обрушилось жилое здание, из-под завалов извлечены тела погибших и раненые.
Позже стало известно об обрушении второго здания в Каракасе.