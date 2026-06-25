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Посольство России в Венесуэле призвало россиян соблюдать меры безопасности

Посольство России в Венесуэле призвало соотечественников соблюдать спокойствие.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Посольство РФ после землетрясения в Венесуэле порекомендовало соотечественникам, проживающим в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности, сообщила дипмиссия в Telegram-канале.

«В связи с произошедшем в Венесуэле землетрясением призываем российских соотечественников, проживающих в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве порекомендовали следовать указаниям компетентных органов власти, подготовить небольшую сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, зарядными устройствами, питьевой водой и необходимой одеждой.

В Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.

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