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Пентагон заключил многомиллиардный контракт на производство противоракет THAAD

Компания Lockheed Martin получила контракт от правительства США на сумму $35,33 млрд на четырехкратное увеличение производства систем противоракетной обороны THAAD. Информация о контракте опубликована на сайте Пентагона.

Компания Lockheed Martin получила контракт от правительства США на сумму $35,33 млрд на четырехкратное увеличение производства систем противоракетной обороны THAAD. Информация о контракте опубликована на сайте Пентагона.

Как пишет The Wall Street Journal, соглашение стало одним из первых крупных контрактов на закупку, заключенных в рамках усилий американского Минобороны по созданию запасов вооружений в ближайшие несколько лет. Срок исполнения контракта — с марта 2026 года по июнь 2032 года.

В январе представители Lockheed заявляли, что нарастят выпуск противоракет THAAD в ответ на запросы со стороны официальных лиц Пентагона, напоминает WSJ. Позже, в мае, The Washington Post сообщала, что США потратили половину своего арсенала THAAD в вооруженном конфликте с Ираном.

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