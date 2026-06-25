Пентагон заключил многомиллиардный контракт на производство противоракет THAAD

Как пишет The Wall Street Journal, соглашение стало одним из первых крупных контрактов на закупку, заключенных в рамках усилий американского Минобороны по созданию запасов вооружений в ближайшие несколько лет. Срок исполнения контракта — с марта 2026 года по июнь 2032 года.
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