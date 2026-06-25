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Fox News: в США протестировали новый ядерный летательный аппарат

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о разработке и испытании нового летательного аппарата, связанного с ядерной программой. Об этом 24 июня сообщил телеканал Fox News.

Источник: Reuters

«Администрация Трампа объявила об успешной разработке и испытании нового летательного аппарата, связанного с ядерным оружием, с использованием искусственного интеллекта, передовых суперкомпьютерных технологий и 3D-печати», — говорится в публикации.

Как уточняет телеканал, проект Aires Tide реализуется Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA). Аппарат предназначен для моделирования вибрационных нагрузок и экстремальных температур, которым подвергается ядерное оружие в полете.

Глава NNSA Брэндон Уильямс назвал проведенные испытания важной вехой и сравнил их значение с Манхэттенским проектом. Он отметил, что данная технология должна ускорить разработку и обслуживание американского ядерного арсенала с применением искусственного интеллекта.

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