Fox News: в США протестировали новый ядерный летательный аппарат

«Администрация Трампа объявила об успешной разработке и испытании нового летательного аппарата, связанного с ядерным оружием, с использованием искусственного интеллекта, передовых суперкомпьютерных технологий и 3D-печати», — говорится в публикации.
Как уточняет телеканал, проект Aires Tide реализуется Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA). Аппарат предназначен для моделирования вибрационных нагрузок и экстремальных температур, которым подвергается ядерное оружие в полете.
Глава NNSA Брэндон Уильямс назвал проведенные испытания важной вехой и сравнил их значение с Манхэттенским проектом. Он отметил, что данная технология должна ускорить разработку и обслуживание американского ядерного арсенала с применением искусственного интеллекта.