Fox News: в США протестировали новый ядерный летательный аппарат

Глава NNSA Брэндон Уильямс назвал проведенные испытания важной вехой и сравнил их значение с Манхэттенским проектом. Он отметил, что данная технология должна ускорить разработку и обслуживание американского ядерного арсенала с применением искусственного интеллекта.