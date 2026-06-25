Жителей Японии предупредили о сильных землетрясениях в течение недели

Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 7.30 (1.30) в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 50 километров. Толчки ощущались в Токио. Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением. Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет. На АЭС нештатных ситуаций не произошло.