Морпех рассказал о минах, оставленных боевиками ВСУ в Новом Донбассе

ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Новый Донбасс столкнулись с большим количеством самодельных взрывных устройств и других опасных предметов, оставленных боевиками ВСУ, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки «Центр» с позывным Таран.
«В Новом Донбассе было очень много мин. Они встречались практически повсюду. Местность была буквально насыщена различными взрывоопасными предметами», — сообщил военнослужащий.
По словам штурмовика 177-го гвардейского полка, украинские подразделения широко применяли различные виды маскируемых взрывных устройств.
«Непосредственно всегда огромное количество мин. Всякие “карандашики”, палочки, целлофановые мешочки. Все это представляет опасность для военнослужащих», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, морпех заявил, что бойцам приходилось с осторожностью относиться к оставленным источникам воды.
«Та же самая вода в бутылках может представлять опасность. Все колодцы необходимо тщательно проверять. Никто заранее не знает, безопасны они или нет», — пояснил Таран.
По его словам, продвижение штурмовых подразделений сопровождалось постоянной работой саперов, которые обследовали маршруты движения и выявляли опасные предметы.
Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск «Центр».