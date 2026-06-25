Пентагон модернизирует самолет судного дня за $984 млн

Пентагон заключил соглашение стоимостью 984 млн долларов на выполнение работ по модернизации и техническому обслуживанию самолета E-4B, предназначенного для использования в условиях чрезвычайной ситуации.
Согласно официальному сообщению, исполнителем данного контракта стала компания Strategic Mission Systems. Сумма контракта составляет 984 млн долларов, при этом объемы поставок в документе не уточняются.
Работы в рамках контракта предполагается завершить до 24 июня 2037 года.
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