Туроператор рассказал, почему Анталья теряет часть российских туристов

По данным Генерального управления полиции, в мае Турцию посетили 4,86 миллиона иностранцев, что на 3,58% меньше, чем годом ранее. По данным представителей туристической отрасли, в январе-июне турпоток из России оказался ниже ожиданий на фоне роста цен на размещение и услуги в Турции, а также усиления конкуренции со стороны Египта. Именно российский рынок наряду с германским и британским называется среди основных источников потерь для Антальи в первой половине года. Несмотря на это, россияне продолжают занимать первое место по числу иностранных туристов на турецком средиземноморском побережье, а представители отрасли рассчитывают частично компенсировать отставание в высокий сезон — с июля по октябрь.