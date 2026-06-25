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Спасатели определили возможное местонахождение пропавшего вертолёта в Приморье

Воздушная разведка засекла радиопомехи, указывающие на вероятное местонахождение пропавшего вертолёта, на место выдвинулись спасатели.

Воздушная разведка засекла радиопомехи, указывающие на вероятное местонахождение пропавшего вертолёта, на место выдвинулись спасатели.

Об этом сообщает ГУ МЧС Приморского края.

Сигнал был зафиксирован в 12 км северо-западнее населённого пункта Светлая в Тернейском районе. Туда направлен вертолёт Ми-8 МЧС России из Хабаровска, также на место доставляются спасатели, к вылету готов ещё один Ми-8 из Владивостока.

«В ходе проведения воздушной разведки… были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное местонахождение пропавшего вертолёта», — говорится в сообщении.

21 июня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили об исчезновении вертолёта Robinson в Тернейском районе Приморья.

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