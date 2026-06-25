Спасатели определили возможное местонахождение пропавшего вертолёта в Приморье

Воздушная разведка засекла радиопомехи, указывающие на вероятное местонахождение пропавшего вертолёта, на место выдвинулись спасатели.
Об этом сообщает ГУ МЧС Приморского края.
Сигнал был зафиксирован в 12 км северо-западнее населённого пункта Светлая в Тернейском районе. Туда направлен вертолёт Ми-8 МЧС России из Хабаровска, также на место доставляются спасатели, к вылету готов ещё один Ми-8 из Владивостока.
«В ходе проведения воздушной разведки… были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное местонахождение пропавшего вертолёта», — говорится в сообщении.
21 июня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили об исчезновении вертолёта Robinson в Тернейском районе Приморья.