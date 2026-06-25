СМД: Москва настаивает на гарантиях безопасности в договоре по Украине

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Москва настаивает на надежных гарантиях безопасности для России в юридически обязывающем договоре, который может быть заключен в контексте украинского урегулирования, важен не формат, а содержание договоренностей, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Формат — это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено — это уже другой вопрос», — сказал Грушко газете «Известия».
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также раскрыл, на каких принципах РФ готова к переговорам с Киевом, указав на реалии на земле, на Стамбульские договоренности 2022 года, понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, а также основные тезисы своего выступления в МИД РФ в 2024 году.
Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе отметив, что Киеву необходимо вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО.