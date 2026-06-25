СМД: Москва настаивает на гарантиях безопасности в договоре по Украине

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также раскрыл, на каких принципах РФ готова к переговорам с Киевом, указав на реалии на земле, на Стамбульские договоренности 2022 года, понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, а также основные тезисы своего выступления в МИД РФ в 2024 году.