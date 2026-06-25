Офицер Юса: ВС РФ для штурма Константиновки готовились в городской застройке

ЛУГАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Личный состав российских подразделений проходил специальную подготовку к ведению боев в условиях плотной городской застройки перед штурмом города Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Юса.
«К таким условиям все равно нужно подготовиться заранее. Конечно, была подготовка, конечно, подготовка, обучали людей в работе в городских условиях, потому что это совсем другая специфика, нежели работа где-то в мелких поселениях, поселках», — сказал он.
По его словам, основной сложностью в ведении боевых действий в городской застройке является в том, что необходимо преодолевать укрепления противника, оборудованные в пятиэтажных и других крупных зданиях. Украинские военные, как отметил офицер, укрываются в подвалах, которые закрыты и имеют мало окон, что затрудняет их выявление и уничтожение. В отличие от полевых условий или частного сектора, где можно активно применять артиллерию и беспилотные системы, в условиях плотной многоэтажной застройки эффективность боевых действий в значительной степени зависит от действий личного состава, именно человеческий фактор играет решающую роль в таких операциях.