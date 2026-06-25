Тело убитого мужчины обнаружили у археологического памятника на севере Англии

Детектив-инспектор Тони Оуэн призвал всех, кто посещал праздник летнего солнцестояния в эти выходные, помочь следствию. «Жизнь молодого человека была отнята самым жестоким образом, поэтому для меня и моей команды жизненно важно составить четкую картину точных обстоятельств его смерти», — сказал он. По его информации, в ближайшие дни на месте происшествия будет увеличено число полицейских.