В Росреестре края разъяснили дачникам правила использования участков и регистрации построек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 июня в Управление Росреестра по Красноярскому краю состоялся пресс-брифинг, в ходе которого специалисты дали пояснения на темы, волнующие владельцев загородной недвижимости: «что можно строить на участке», «какие постройки подлежат регистрации» и «как узнать границы земельного участка».
Начальник отдела регистрации земельных участков Оксана Пасечник пояснила, что у каждого участка есть вид разрешённого использования.
«Если в реестре указано “садоводство”, то гражданин может либо построить дом, либо отдыхать. Возвести шиномонтаж, автомойку или магазин на таком участке категорически запрещено», — пояснила она.
Изменить вид разрешенного использования возможно, но только если в территориальной зоне органа местного самоуправления предусмотрен иной вид, который правообладатель желает установить. Для этого правообладателю необходимо обратиться в органы местного самоуправления и подать соответствующее заявление.
Начальник регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Светлана Мевцова рассказала, что необходимо регистрировать объекты с фундаментом и капитально возведёнными стенами. Сборно-разборные конструкции в регистрации не требуются к ним относятся: теплицы, беседки, навесы и популярные бани-бочки. «При этом если у вас участок только для огородничества, строить на нём капитальный строения запрещено», — подчеркнула Мевцова.
Начальник регистрации объектов жилого назначения Елена Ященкова рассказала о «Дачной амнистии», позволяющей в упрощённом порядке зарегистрировать жилые дома. Для этого застройщик направляет план строительства в администрацию, получает одобрение, а после завершения работ администрация сама обращается за регистрацией. Также есть и второй вариант, когда сам гражданин заполняет декларацию, делает технический план и оплачивает госпошлину.
При этом, если дом построен до 14 мая 1998 года и, если гражданин постоянно проживает в этом доме, он может обратиться в администрацию с заявлением о представлении ему участка под этим домом.
В завершение встречи эксперты посоветовали владельцам активнее пользоваться онлайн-сервисами. На Публичной кадастровой карте можно получить данные о границах участка и кадастровой стоимости. Через портал «Госуслуги» в личном кабинете правообладателя можно получить всю информацию о принадлежащих объектах.