Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Каракаса закрыли из-за серьёзных повреждений после землетрясения

Аэропорт Каракаса «Майкетия» прекратил работу из-за серьёзных разрушений, полученных в результате мощного землетрясения, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.

Аэропорт Каракаса «Майкетия» прекратил работу из-за серьёзных разрушений, полученных в результате мощного землетрясения, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом она заявила в ходе обращения к нации.

«Я хочу проинформировать, что аэропорт “Майкетия” закрыт из-за серьёзного ущерба его инфраструктуре», — сказала Родригес.

Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

В районе Сан-Бернардино в Каракасе обрушилось жилое здание, из-под завалов извлечены тела погибших и раненые.

Позже стало известно об обрушении второго здания в Каракасе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше