Аэропорт Каракаса закрыли из-за серьёзных повреждений после землетрясения

Аэропорт Каракаса «Майкетия» прекратил работу из-за серьёзных разрушений, полученных в результате мощного землетрясения, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.
Об этом она заявила в ходе обращения к нации.
«Я хочу проинформировать, что аэропорт “Майкетия” закрыт из-за серьёзного ущерба его инфраструктуре», — сказала Родригес.
Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.
В районе Сан-Бернардино в Каракасе обрушилось жилое здание, из-под завалов извлечены тела погибших и раненые.
Позже стало известно об обрушении второго здания в Каракасе.