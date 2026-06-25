Аналитики «Авито Работы»: выгоднее всего в 2026 году взять отпуск в июле

С точки зрения наибольшего дохода отпуск выгоднее брать в месяцах с большим количеством рабочих дней. В 2026 году в июне и августе — 21 рабочий день, а в июле — 23, рассказали в беседе с RT эксперты «Авито Работы».
«Для сравнения: в апреле, сентябре, октябре и декабре 22 рабочих дня, в феврале и мае — по 19, а в январе всего 15», — подчеркнули они.
При этом летний отдых можно продлить без потерь в доходе, причём несколькими способами, посоветовали в компании.
«Во-первых, это отгулы. Ими можно воспользоваться за работу в выходные и праздничные дни или за переработки. По сути, это альтернатива денежной компенсации: один отработанный сверх нормы день или восемь часов переработки можно “конвертировать” в полноценный выходной и присоединить его к отпуску», — добавили специалисты.
Во-вторых, дополнительный день отдыха предусмотрен для доноров, напомнили в сервисе.
«Если сотрудник сдавал кровь и ещё не использовал этот день, его можно добавить к отпуску — он оплачивается и не уменьшает продолжительность ежегодного отпуска», — объяснили эксперты.
Отмечается, что оба варианта позволяют аккуратно «достроить» период летнего отдыха, не теряя в доходе и не расходуя дополнительные дни отпуска.
«Единственный нюанс: сроки летнего отпуска лучше заранее согласовывать с работодателем. Но время для того, чтобы запланировать его и согласовать на июль или август, ещё есть», — заключили аналитики.
Ранее россиянам объяснили, что отпуск новому работнику могут предоставить до истечения полугода.