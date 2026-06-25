Аналитики «Авито Работы»: выгоднее всего в 2026 году взять отпуск в июле

«Во-первых, это отгулы. Ими можно воспользоваться за работу в выходные и праздничные дни или за переработки. По сути, это альтернатива денежной компенсации: один отработанный сверх нормы день или восемь часов переработки можно “конвертировать” в полноценный выходной и присоединить его к отпуску», — добавили специалисты.