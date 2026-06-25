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В МИД РФ назвали главное условие в договоре по Украине

Грушко: РФ настаивает на гарантиях безопасности в договоре по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Москва настаивает на надежных гарантиях безопасности. Они должны быть закреплены в юридически обязывающем договоре в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко для «Известий».

При этом, по его мнению, важнее содержание договоренностей, а не их формат.

«Формат — это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено — это уже другой вопрос», — сказал дипломат.

Президент РФ на днях сделал важное заявление о диалоге с украинской стороной. Владимир Путин перечислил четыре принципа, на которых Москва готова вести мирные переговоры с Украиной.

Среди перечисленных российским лидером основ оказались: текущая ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов обсуждений, результаты встречи РФ и США в Анкоридже и принципы МИД РФ от 2024 года.

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