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ВСУ от действий Южной группировки потеряли за сутки пять терминалов Starlink

Российские военные также уничтожили шесть пунктов управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили пять терминалов спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 20 антенн связи и БПЛА, 5 терминалов Starlink, 10 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 18 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 18 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

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