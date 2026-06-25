ВСУ от действий Южной группировки потеряли за сутки пять терминалов Starlink

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили пять терминалов спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 20 антенн связи и БПЛА, 5 терминалов Starlink, 10 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 18 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 18 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
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