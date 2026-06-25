Врач Кащей: семья не могла похоронить тела убитых ВСУ супругов

«В разгар боевых действий у них в соседнем доме, у соседей, стояла работающая скважина и генератор. И вечером произошел прилет, дом загорелся. Естественно, мать с отцом выбежали на улицу, запустили генератор, чтобы хотя бы со скважины потушить. Вышли, как рассказывает бабушка, она услышала автоматную очередь. Страх, паника, вышла — родители расстреляны. По соседству оппоненты (ВСУ — прим. ТАСС) жили, был занят их дом. Похоронить возможности не было, тела спрятали, ну, а дети остались сиротами», — сказал врач.