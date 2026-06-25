Врач Кащей: семья не могла похоронить тела убитых ВСУ супругов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Тела молодой супружеской пары, которую убили ВСУ и чьих детей эвакуировали из Родинского ДНР, не смогли похоронить, поскольку украинские военные заняли их дом. Об этом в видео, предоставленном Минобороны России, сказал военный врач с позывным Кащей.
Ранее заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» Артем Якут сообщил ТАСС, что российские бойцы спасли из Родинского пенсионерку и двоих маленьких детей, чьих родителей расстреляли украинские солдаты.
«В разгар боевых действий у них в соседнем доме, у соседей, стояла работающая скважина и генератор. И вечером произошел прилет, дом загорелся. Естественно, мать с отцом выбежали на улицу, запустили генератор, чтобы хотя бы со скважины потушить. Вышли, как рассказывает бабушка, она услышала автоматную очередь. Страх, паника, вышла — родители расстреляны. По соседству оппоненты (ВСУ — прим. ТАСС) жили, был занят их дом. Похоронить возможности не было, тела спрятали, ну, а дети остались сиротами», — сказал врач.
По его словам, украинские военные относились к местному населению как к врагам. «Отношение наших оппонентов к мирному [населению] такое, что без разницы: ты военный, мирный — поражают “птицами” (БПЛА — прим. ТАСС) всех абсолютно. На детей, на женщин, на пенсионеров, на велосипедах, пешком — без разницы», — рассказал Кащей.