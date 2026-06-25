Эксперт оценила идею строительства тоннеля между Россией и Аляской

МУРМАНСК, 25 июн — РИА Новости. Тоннель между Россией и Аляской, идея которого обсуждается, позволит России укрепить позиции в мировой логистической системе и стать инфраструктурным мостом между двумя крупнейшими экономиками мира, такое мнение выразила в разговоре с РИА Новости директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.
Эксперт напомнила о том, что идея соединить Россию и Аляску не нова — ее предлагали еще в 1890 году, а потом на протяжении всего XX века к ней возвращались.
«Идея интересная. Тоннель позволит соединить Чукотку и Аляску… Для нас это крайне актуально в контексте развития трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути. Построение такого тоннеля еще больше укрепит позицию России в мировой логистической системе. Так у России есть шансы стать своеобразным инфраструктурным мостом между двумя крупнейшими экономиками мира», — сказала Стрельникова.
По ее мнению, этот проект способен изменить логистические маршруты, укрепить сотрудничество между Россией и США и снизить уровень напряженности. Хотя проект будет стоить недешево — только по приблизительным подсчетам, порядка 8 миллиардов долларов на 100 километров.
«Какие плюсы он нам дает? Ну, во-первых, с моей точки зрения как международника, он позволит наладить диалог… Само по себе строительство тоннеля может снизить напряженность между нашими странами, поскольку реализация такого мегапроекта требует высокого уровня доверия между Россией и США и позволит стать символом нового этапа прагматического взаимодействия между нашими странами», — отметила Стрельникова.
Эксперт считает, что от того, насколько быстро наладятся взаимоотношения России с США, зависит дальнейшее взаимодействие с другими арктическими странами. Однако, продолжила она, помимо этого, тоннель имеет большое значение для глобальной логистики, он может стать звеном в создании непрерывной трансконтинентальной транспортной магистрали, которая соединит Северную Америку, Евразию и станет кратчайшим сухопутным путем между ними, разгрузит морские пути и позволит диверсифицировать транспортные потоки. Кроме того, это позволит значительно быстрее и эффективнее развивать российские арктические территории.
«В этом контексте, конечно, Россия займет свою нишу, фактически став ключевым транзитным хабом между Европой, Азией и Америкой. И если это все еще проинтегрировать с трансарктическим транспортным коридором, то вообще мы очень хорошее стратегическое положение в этом контексте займем», — уверена Стрельникова.