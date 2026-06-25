Эксперт оценила идею строительства тоннеля между Россией и Аляской

Эксперт считает, что от того, насколько быстро наладятся взаимоотношения России с США, зависит дальнейшее взаимодействие с другими арктическими странами. Однако, продолжила она, помимо этого, тоннель имеет большое значение для глобальной логистики, он может стать звеном в создании непрерывной трансконтинентальной транспортной магистрали, которая соединит Северную Америку, Евразию и станет кратчайшим сухопутным путем между ними, разгрузит морские пути и позволит диверсифицировать транспортные потоки. Кроме того, это позволит значительно быстрее и эффективнее развивать российские арктические территории.