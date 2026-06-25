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Марочко: ВСУ удерживают Красный Лиман вопреки военной логике и тактике

Эксперт отметил, что украинский Главком Александр Сырский с самого начала спецоперации допускает окружение своих солдат в населенных пунктах.

ЛУГАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживает Красный Лиман Донецкой Народной Республики только для политической целесообразности, что идет вразрез с военной логикой и тактикой. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные группировки войск «Запад» в северо-западной части Красного Лимана завершили уничтожение блокированных солдат ВСУ из 120-й бригады теробороны.

«Касаемо окружения украинских боевиков в Красном Лимане, то это в принципе уже давно известная тактика [главкома ВСУ Александра] Сырского — до последнего держать рубежи и позиции вразрез всякой военной логики, тактики и стратегии. Здесь преследуется политическая целесообразность: нужно удержать как можно больше территорий любой ценой, для того чтобы на переговорном процессе можно было предъявлять какие-то требования Российской Федерации», — сказал он.

Марочко отметил, что Сырский с самого начала спецоперации использует силы украинской армии без логики, допуская их окружения в населенных пунктах. «Отсюда лично у меня следует вывод, что подобные приказы отдает непосредственно [Владимир] Зеленский. Людей он уже, как известно, не жалеет. Ему главное — как можно дольше удержаться у власти», — сообщил военный эксперт.

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