Марочко: ВСУ удерживают Красный Лиман вопреки военной логике и тактике

«Касаемо окружения украинских боевиков в Красном Лимане, то это в принципе уже давно известная тактика [главкома ВСУ Александра] Сырского — до последнего держать рубежи и позиции вразрез всякой военной логики, тактики и стратегии. Здесь преследуется политическая целесообразность: нужно удержать как можно больше территорий любой ценой, для того чтобы на переговорном процессе можно было предъявлять какие-то требования Российской Федерации», — сказал он.