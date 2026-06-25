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Пентагон потратит почти миллиард долларов на модернизацию самолёта судного дня

Министерство обороны США заключило контракт на модернизацию и обслуживание самолёта судного дня E-4B. Сумма соглашения с компанией Strategic Mission Systems составила 984 миллиона долларов.

Источник: Life.ru

Как указано в заявлении Пентагона, контракт предусматривает неопределённый объём поставок и работ. Максимальная сумма соглашения — 984 миллиона долларов.

«Компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в 984 миллиона долларов на техническое обслуживание и модернизацию E-4B» , — говорится в документе.

Работы по улучшению самолёта будут вестись в течение длительного периода — до 24 июня 2037 года. E-4B — это воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооружёнными силами в случае ядерного конфликта или иной катастрофы, когда наземные системы связи могут быть уничтожены. Модернизация закрепит за бортом статус одного из ключевых элементов американской системы управления в экстремальных ситуациях.

Ранее Life.ru писал, что военный министр США Пит Хегсет впервые в истории лично наблюдал за испытаниями лазерного и микроволнового вооружения в штате Нью-Мексико. Военному руководству продемонстрировали несколько многоцелевых лазерных установок для борьбы с беспилотниками, а также микроволновые средства противодействия роям дронов. Проект бюджета на 2027 финансовый год закладывает на исследования и разработки в данной сфере свыше двух миллиардов долларов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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