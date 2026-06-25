Пентагон потратит почти миллиард долларов на модернизацию самолёта судного дня

Работы по улучшению самолёта будут вестись в течение длительного периода — до 24 июня 2037 года. E-4B — это воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооружёнными силами в случае ядерного конфликта или иной катастрофы, когда наземные системы связи могут быть уничтожены. Модернизация закрепит за бортом статус одного из ключевых элементов американской системы управления в экстремальных ситуациях.