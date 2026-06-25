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В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на нефтебазу, вспыхнул пожар

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание», — написал он в своем канале на платформе «Макс».

Харитонов добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

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