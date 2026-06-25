USGS оценила возможное число жертв землетрясения в Венесуэле в 10−100 тысяч

Число погибших от землетрясения в Венесуэле с вероятностью 44% может составить от 10 до 100 тысяч человек.
Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Согласно расчётам американских сейсмологов, наиболее вероятный диапазон жертв находится в пределах от 10 до 100 тыс. человек.
При этом сохраняется вероятность в 30%, что количество погибших превысит отметку в 100 тыс.
Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.
В районе Сан-Бернардино в Каракасе обрушилось жилое здание, из-под завалов извлечены тела погибших и раненые.
Позже стало известно об обрушении второго здания в Каракасе.