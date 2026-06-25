Трамп назвал неприемлемыми пошлины для прохода через Ормузский пролив

Решение Ирана ввести плату за проход кораблей через Ормузский пролив изменило бы весь ход переговоров и помешало бы заключению сделки с США, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Для меня это было бы неприемлемым, потому что у нас есть множество проливов, и в том случае, если бы вы пошли на это ради них, вам пришлось бы пойти на это и ради других», — сказал господин Трамп с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме (цитата по Reuters).
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