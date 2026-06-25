Трамп назвал неприемлемыми пошлины для прохода через Ормузский пролив

«Для меня это было бы неприемлемым, потому что у нас есть множество проливов, и в том случае, если бы вы пошли на это ради них, вам пришлось бы пойти на это и ради других», — сказал господин Трамп с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме (цитата по Reuters).