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Трамп назвал неприемлемыми пошлины для прохода через Ормузский пролив

Решение Ирана ввести плату за проход кораблей через Ормузский пролив изменило бы весь ход переговоров и помешало бы заключению сделки с США, заявил американский президент Дональд Трамп.

Решение Ирана ввести плату за проход кораблей через Ормузский пролив изменило бы весь ход переговоров и помешало бы заключению сделки с США, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Для меня это было бы неприемлемым, потому что у нас есть множество проливов, и в том случае, если бы вы пошли на это ради них, вам пришлось бы пойти на это и ради других», — сказал господин Трамп с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме (цитата по Reuters).

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, открытие Ормузского пролива было одним из пунктов. 21 июня глава МИД страны-посредника Пакистана Исхак Дар сообщил, что в течение 60 дней Иран не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через пролив.

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