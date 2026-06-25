Anthropic уличила китайскую Alibaba в незаконном использовании ИИ Claude

12 июня, через два дня после обращения Anthropic к сенаторам, Министерство торговли США ввело ограничения на ее новейшие ИИ-модели Mythos и Fable. Чиновники опасались, что ИИ будут использованы разведкой КНР и других стран. После этого Anthropic отключила доступ к моделям по всему миру.