Пожар на Полтавской нефтебазе возник после падения обломков БПЛА

Возгорание на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков беспилотника.
Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.
По его словам, на месте уже работают экстренные и оперативные службы.
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