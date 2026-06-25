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Пожар на Полтавской нефтебазе возник после падения обломков БПЛА

Возгорание на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков беспилотника.

Возгорание на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков беспилотника.

Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.

По его словам, на месте уже работают экстренные и оперативные службы.

Ранее сотрудники МЧС России потушили пожар, возникший на предприятии в Воронеже в результате ракетной атаки со стороны ВСУ.

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