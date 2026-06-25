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Разведка Австралии обвинила КСИР в причастности к антисемитским поджогам

Генеральный директор ASIO Майк Берджесс заявил, что нападение на синагогу Adass Israel в Мельбурне в 2024 году координировал бывший житель острова, проживающий в Ираке.

СИДНЕЙ, 25 июня. /ТАСС/. Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) считает, что к организации серии антисемитских поджогов, совершенных в Австралии в конце 2024 года, могут быть причастны лица, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом заявил генеральный директор ASIO Майк Берджесс, выступая с ежегодной оценкой угроз национальной безопасности.

«ASIO выявила связи между Корпусом стражей исламской революции Ирана и двумя гражданами, которые действовали из-за пределов Австралии, но имели прочные связи в нашей стране. Прекрасно понимая, что ими руководит иранское правительство, эти люди организовали два нападения на здания, связанные с австралийскими евреями, используя сложную цепочку доверенных лиц, включая преступников, проживающих в Австралии», — сказал Берджесс.

По его словам, поджог ресторана Lewis Continental Kitchen в районе Бондай (произошел 20 октября 2024 года) организовал проживающий в Иране гражданин Австралии, который, по данным ASIO, «является высокопоставленным агентом подразделения “Аль-Кудс” КСИР». Берджесс отметил, что австралийской разведке известна его личность. «Мы знаем о нем больше, чем он думает, включая имя его начальника в Иране и департамент, в котором он работает», — подчеркнул глава ASIO.

Берджесс также заявил, что и нападение на синагогу Adass Israel в Мельбурне (произошло 6 декабря 2024 года, квалифицировано как теракт) координировал бывший житель Австралии, проживающий в Ираке. По данным ASIO, он был завербован через сеть действующих в Ираке вооруженных группировок, связанных с Ираном.

По данным ASIO, оба организатора использовали цепочку посредников, включая представителей австралийского криминального мира, для подготовки нападений на объекты, связанные с еврейской общиной. При этом Берджесс подчеркнул, что не раскрывает их имена в интересах продолжающихся расследований и судебных разбирательств.

Берджесс также предупредил, что, по оценке ASIO, существует реальная вероятность того, что действующая в Европе сеть, которую спецслужба связывает с Ираном, расширит свою деятельность на Австралию.

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