Разведка Австралии обвинила КСИР в причастности к антисемитским поджогам

По его словам, поджог ресторана Lewis Continental Kitchen в районе Бондай (произошел 20 октября 2024 года) организовал проживающий в Иране гражданин Австралии, который, по данным ASIO, «является высокопоставленным агентом подразделения “Аль-Кудс” КСИР». Берджесс отметил, что австралийской разведке известна его личность. «Мы знаем о нем больше, чем он думает, включая имя его начальника в Иране и департамент, в котором он работает», — подчеркнул глава ASIO.