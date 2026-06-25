Владимир Зеленский находится под влиянием неонацистов и пытается наладить с ними отношения через показные жесты, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Эксперт отметил, что глава киевского режима проводит перезахоронение останков украинских националистов, которые причастны к гибели большого количества мирных граждан, в том числе сотен тысяч поляков. Активист назвал оскорблением прославление Киевом нацистских преступников.
По его мнению, главный вопрос состоит в том, почему Зеленский поступает подобным образом.
«И ответ, как я думаю, в том, что он либо полностью связал себя с нацистами, с неонацистами, если угодно, либо чувствует, что находится под их влиянием, либо просто не свободен от них», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.
Макговерн подчеркнул, что глава киевского режима оказывает современным украинским нацистам особые знаки внимания. Эксперт считает, что стремление улучшить отношения с ними связано с желанием Зеленского заручиться поддержкой.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перезахоронение Киевом останков нацистских преступников, осужденных судом в Нюрнберге, является возмутительным фактом. Глава МИД добавил, что Украина проводит открытую политику реабилитации нацизма.