В США рассказали, как нацисты влияют на Зеленского

«И ответ, как я думаю, в том, что он либо полностью связал себя с нацистами, с неонацистами, если угодно, либо чувствует, что находится под их влиянием, либо просто не свободен от них», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.