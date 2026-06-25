Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго достигло 1118

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго выросло до 1118. Из них 291 человек погиб. Согласно отчету правительства страны, опубликованному в соцсети Х, 408 пациентов остаются на лечении. Показатель смертности составляет 26%.