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Магнитуду землетрясения в Японии повысили до 7,2

Главное метеорологическое управление Японии пересмотрело оценку магнитуды землетрясения на северо-востоке страны с 6,9 на 7,2.

Источник: RT на русском

Главное метеорологическое управление Японии пересмотрело оценку магнитуды землетрясения на северо-востоке страны с 6,9 на 7,2.

Сейсмологи также скорректировали данные о глубине очага: теперь она оценивается в 44 км вместо 50 км.

Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Также подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

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