Магнитуду землетрясения в Японии повысили до 7,2

Главное метеорологическое управление Японии пересмотрело оценку магнитуды землетрясения на северо-востоке страны с 6,9 на 7,2.
Сейсмологи также скорректировали данные о глубине очага: теперь она оценивается в 44 км вместо 50 км.
Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.
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