КСИР выступил против прохода судов через несогласованные маршруты в Ормузе

В среду международная морская организация (IMO) ООН сообщала, что суда уже начали проходить через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе.
Как утверждается в заявлении КСИР, «некоторые власти» объявили о новом маршруте для судов через Ормузский пролив «без предварительного уведомления» или координации с Тегераном. Командование назвало некий новый маршрут неприемлемым.
«Единственные разрешенные пути через Ормузский пролив определены Исламской Республикой Иран», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном в Telegram-канале телеканала Press TV.
В КСИР подчеркнули, что любой проход судов за пределами разрешенных маршрутов запрещен, и против любого судна, которое нарушит данные правила, будут приниматься меры.
В среду министр энергетики США Крис Райт сообщил, что на тот момент через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.