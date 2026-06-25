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КСИР выступил против прохода судов через несогласованные маршруты в Ормузе

КСИР против прохода судов через несогласованные маршруты в Ормузском проливе.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил против прохода судов через маршруты в Ормузском проливе, не согласованные с властями Ирана.

В среду международная морская организация (IMO) ООН сообщала, что суда уже начали проходить через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе.

Как утверждается в заявлении КСИР, «некоторые власти» объявили о новом маршруте для судов через Ормузский пролив «без предварительного уведомления» или координации с Тегераном. Командование назвало некий новый маршрут неприемлемым.

«Единственные разрешенные пути через Ормузский пролив определены Исламской Республикой Иран», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном в Telegram-канале телеканала Press TV.

В КСИР подчеркнули, что любой проход судов за пределами разрешенных маршрутов запрещен, и против любого судна, которое нарушит данные правила, будут приниматься меры.

В среду министр энергетики США Крис Райт сообщил, что на тот момент через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

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