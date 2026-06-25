Специалист Пшеничникова: содержание дороги между дачами зависит от её статуса

Дорога между дачными участками обычно кажется ничьей. Ею все пользуются, но как только она превращается в полосу грязи, заросшую высокой травой, возникает вопрос: кто вообще обязан за ней следить, пояснила в беседе с RT старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.
«Юридический ответ здесь всегда начинается с простого: нужно понять, кому эта дорога принадлежит. Линия проезда может быть частью имущества садового товарищества, может стоять на балансе муниципалитета, а иногда это отдельный участок, принадлежащий конкретному собственнику. Именно право собственности или иной титул (аренда, хозяйственное ведение) определяет того, кто несёт ответственность за содержание дороги», — подчеркнула эксперт.
Если речь идёт о внутренней дороге в СНТ или ДНТ, проходящей между участками, в подавляющем большинстве случаев она относится к имуществу общего пользования, напомнила специалист.
«Садоводы владеют ей совместно, а управляет этим имуществом товарищество через правление и общее собрание. Отсюда вытекает и обязанность: организовывать ремонт, грейдирование, подсыпку щебнем, уборку мусора и покос травы — это сфера ответственности самого товарищества», — разъяснила собеседница RT.
Отмечается, что финансирование таких работ идёт за счёт членских и целевых взносов, которые утверждает общее собрание.
«Если дорога заросла бурьяном, а весной превращается в непролазную колею, “виноватым” в правовом смысле будет не абстрактная администрация, а конкретный управляющий орган СНТ, которому собственники делегировали полномочия по содержанию общего имущества», — привела пример аналитик.
Сгенерировано с помощью ИИ.
По её словам, совсем другая ситуация складывается, когда дорога между участками числится как муниципальная, то есть включена в реестр дорог местного значения и стоит на балансе городского или сельского поселения.
«В таком случае обязанность по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности движения несут органы местного самоуправления. Это не только ремонт покрытия, но и уборка снега, ликвидация ям, уход за обочинами», — подчеркнула эксперт.
Отдельный пласт — вопрос чистоты и травы, рассказала Пшеничникова.
«Здесь действует простой принцип: благоустройство и санитарное содержание дорожной полосы — продолжение обязанности по содержанию самой дороги. Если дорога внутренняя, товарищества, то и покос травы, и уборка зависят от решений садоводов: либо они нанимают подрядчика за счёт взносов, либо распределяют работы между собственниками», — заявила она.
Если дорога муниципальная, порядок и частота уборки, покоса и вывоз мусора обычно закрепляются в местных правилах благоустройства и в договорах с дорожными и коммунальными организациями, добавила аналитик.
В некоторых регионах дополнительно вводятся нормы для частников, предупредила эксперт.
Дачнику, который хочет разобраться, кто должен привести дорогу между участками в порядок, специалист посоветовала посмотреть публичную кадастровую карту и выписку ЕГРН по полосе дороги, чтобы увидеть, есть ли у неё собственник и кто именно.
«Затем имеет смысл запросить информацию в местной администрации: включена ли эта дорога в реестр дорог местного значения, кто её балансодержатель, по какому документу она отнесена к тому или иному виду», — пояснила собеседница RT.
Если дорога находится в пределах СНТ, стоит поднять устав, решения общего собрания и кадастровую схему товарищества — там обычно указано, какие проезды относятся к общему имуществу и как они учитываются, порекомендовала Пшеничникова.
«Уже от этого зависит, куда направлять претензии и инициативы: в правление с требованием включить работы по ремонту и покосу в смету либо в администрацию — с коллективным обращением по поводу ненадлежащего содержания дороги», — разъяснила старший преподаватель.
Ранее россиян предупредили, что установка шлагбаума в СНТ не должна ограничивать права собственников и требование закона о пожарной безопасности.