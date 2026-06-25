Специалист Пшеничникова: содержание дороги между дачами зависит от её статуса

«Юридический ответ здесь всегда начинается с простого: нужно понять, кому эта дорога принадлежит. Линия проезда может быть частью имущества садового товарищества, может стоять на балансе муниципалитета, а иногда это отдельный участок, принадлежащий конкретному собственнику. Именно право собственности или иной титул (аренда, хозяйственное ведение) определяет того, кто несёт ответственность за содержание дороги», — подчеркнула эксперт.